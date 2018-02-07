Akbank 70'inci yılında 7'inci kez "Türkiye'nin En Değerli Banka Markası"

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Akbank, marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in 2018 araştırma sonuçlarına göre son 10 yılda 7’inci kez ve üst üste “Türkiye’nin En Değerli Banka Markası” oldu. Marka değerinin bir alt kırılımı olan marka gücü sıralamasında ise Akbank, dünyanın en güçlü 17. banka markası oldu.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği \"Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018\" araştırmasının sonuçları açıklandı. Akbank, 1,65 milyar dolar marka değeriyle “Türkiye’nin En Değerli Banka Markası” unvanını 7’inci kez almış oldu.

Marka gücü, marka yatırımı, şirketin faaliyetleri ve finansal performansı, sektörün gelişimi ve ekonomik görünüm dahil çok sayıda kritere dayanan kapsamlı araştırmada; Akbank 500 banka markası arasında 126. sırayı aldı. 7’inci kez yinelenen başarısıyla Akbank 70’inci yılında Türkiye’nin finans sektöründeki lider konumunu bir kez daha göstermiş oldu. Marka değerinin bir alt kırılımı olan marka gücü sıralamasında ise Akbank, 2017 yılında dünya çapında 64. sırada iken bu yıl dünyanın en güçlü 17. banka markası oldu.

Akbank’ın 2018 yılında Türkiye’nin en değerli banka markası olduğunun altını çizen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bankamızın kuruluşunun 70’inci yılını kutladığımız 2018’de, 7’inci kez Türkiye’nin En Değerli Banka Markası unvanını aldık. Bu yıl ayrıca dünyanın en güçlü 20 banka markası arasına girdik. Markamız bizim gözbebeğimiz, kurulduğumuz günden beri bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bankacılıkta başarı ve farklılaşma için güçlü bir marka büyük önem taşıyor. Akbank’ın güvenilirliği, marka gücü ve finansal başarılarının bu tür çalışmalarda da teyit edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Böyle bir başarıyı yakalamak müthiş bir emek ve istikrarla mümkün. Türkiye’nin en iyi bankacıları Akbanklılara inanç, vizyon ve çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Akbank’ın 70 yıldır sürekli değişen ve gelişen, ancak her zaman insanı ve teknolojiyi kalbinde tutan bir bankacılık anlayışıyla çalıştığını belirten Binbaşgil, “Tüm çalışmalarımızı; güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı olmak üzere beş değer üzerine oturtuyor, Akbank’ın geleceğini buna göre şekillendiriyoruz. Bu yıl, hem bankamız hem de sektörümüz için önemli bir yıl olacak. Türkiye’de bankacılıkta kültürel değişimi tetikleyecek, iş yapış biçimlerini geleceğe hazırlayacak yeni iş modelimizi hayata geçirdik. Bu yeni iş modelimizle, müşterilerimize çok daha nitelikli hizmet sunarken onlara zaman kazandıracağız. Teknolojimize, Akbanklılara, yarınımıza yaptığımız yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi. (Fotoğraflı)