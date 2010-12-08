-AKATSUKİ VENÜS YÖRÜNGESİNE YERLEŞEMEDİ TOKYO (A.A) - 08.12.2010 - Dünya'nın gizemli komşusu Venüs'ün iklimi hakkında bilgi sağlamakla görevli Japon sondası Akatsuki'nin (Şafak), gezegenin yörüngesine yerleşmeyi başaramadığı bildirildi. Japon Uzay Araştırma Ajansından yapılan açıklamada, iki yıllık bir görevle gezegene gönderilen sondanın Güneş'in çekim kuvvetine girdiğinin düşünüldüğünü açıkladı. Sondanın motorlarının uygun pozisyona gelecek kadar ateşlenmemesi nedeniyle yörüngeye oturamadığını kaydeden yetkililer, "Ancak sonda çalışıyora benziyor. Bundan 6 yıl sonra tekrar Venüs'ün yakınından geçerken yeniden deneyebiliriz" diye konuştu. Venüs'teki volkanik faaliyetleri gözlemlemesi ve gezegenin kalın bulut tabakası ile iklimine ilişkin bilgi sağlaması için 20 Mayısta fırlatılan sonda, görevini yerine getirmek üzere kızılötesi kameralar ve diğer cihazlarla donatılmıştı. NASA 1978'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2006'da Venüs'e birer sonda göndermişti.