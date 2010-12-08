T24 LogoT24 Logo
Dünya

AKATSUKİ VENÜS YÖRÜNGESİNE YERLEŞEMEDİ TOKYO (A.A)

08 Aralık 2010 11:21

-AKATSUKİ VENÜS YÖRÜNGESİNE YERLEŞEMEDİ TOKYO (A.A) -  08.12.2010 - Dünya'nın gizemli komşusu Venüs'ün iklimi hakkında bilgi sağlamakla görevli Japon sondası Akatsuki'nin (Şafak), gezegenin yörüngesine yerleşmeyi başaramadığı bildirildi. Japon Uzay Araştırma Ajansından yapılan açıklamada, iki yıllık bir görevle gezegene gönderilen sondanın Güneş'in çekim kuvvetine girdiğinin düşünüldüğünü açıkladı. Sondanın motorlarının uygun pozisyona gelecek kadar ateşlenmemesi nedeniyle yörüngeye oturamadığını kaydeden yetkililer, "Ancak sonda çalışıyora benziyor. Bundan 6 yıl sonra tekrar Venüs'ün yakınından geçerken yeniden deneyebiliriz" diye konuştu. Venüs'teki volkanik faaliyetleri gözlemlemesi ve gezegenin kalın bulut tabakası ile iklimine ilişkin bilgi sağlaması için 20 Mayısta fırlatılan sonda, görevini yerine getirmek üzere kızılötesi kameralar ve diğer cihazlarla donatılmıştı. NASA 1978'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2006'da Venüs'e birer sonda göndermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24