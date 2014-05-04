İstanbul'da AVM yangını

İstanbul Kadıköy'de Akasya Rezidans kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi personelin yaptığı yangın, hafta sonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezinde paniğe neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kaçarken düşüp yaralandı

Yoğun duman oluşması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Panik sırasında bazı AVM çalışanlarıyla vatandaşların fenalık geçirdiği görüldü. Kaçarken düşüp yaralanan bir kişi de olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerce tamamen boşaltılan alışveriş merkezindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'Tatbikat değil, gerçek yangındır’ anonsu

Bu arada, yangının çıkmasının ardından yetkililerce, "Bu bir tatbikat değildir, gerçek yangındır" anonsu yapıldığı öğrenildi. Bazı vatandaşlar da "binanın yangın nedeniyle yıkılacağı" söylentisi üzerine dışarı kaçtıklarını belirtti.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği binanın önünde tedbir amaçlı ambulans bekletiliyor.

Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’den açıklama

Akasya Acıbadem’de, kule blokta gerçekleştirilen kaynaklı imalat sırasında sıçrayan kaynak çapağının, yatay blok terasında bulunan büyük jakuzilere (yüzme makinesi) düşmesi sonucu, polyester malzemeden mamül jakuziler tutuşarak ufak çaplı bir yangına neden olmuştur.



Yangın yaklaşık 13-14 dakika içerisinde söndürülmüştür.



Gerekli tüm önlemler alınmış olup, Akasya Acıbadem kompleksimiz genelinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Buna istinaden gerekli temizlik çalışmaları da başlatılmıştır.



Bununla birlikte bazı basın - yayın organlarında yayımlanan haber içeriklerinde yer alan 'panik ve yaralanmaların' olduğuna ilişkin bilgiler gerceği yansıtmamaktadır.