'Akaryakıttaki tavan fiyat AB'ye uyumlu olmaz' iddiası

Türkiye'deki akaryakıt alanında yapılan tavan fiyatı müdahalelerinin AB sürecine uyum sağlamayacağı açıklandı



BP Rafineriler ve Pazarlama Chief Operating Officer'ı (COO) Tufan Erginbilgiç, Türkiye akaryakıt sektöründe "tavan fiyatı" gibi müdahalelerin serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığını söyledi.



Tufan Erginbilgiç, gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti çerçevesinde, BP Türkiye çalışanlarıyla bir araya gelerek, BP'nin Türkiye'deki yatırımlarını inceledi.



Türkiye'de gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde petrol ve rekabet mevzuatı uyarınca ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinen Erginbilgiç, "BP olarak, Türkiye akaryakıt sektöründe 'tavan fiyatı' gibi müdahalelerin serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığını ve Türkiye'nin AB konusunda çalışmalarını sürdürdüğü bu dönemde söz konusu uygulamaların AB teamülleri ile de uyumlu olmadığını düşünüyoruz" dedi

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Erginbilgiç, yaptığı değerlendirmede, şirketin küresel vizyonu doğrultusunda, Türk ekonomisine ve enerji sektörüne yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. BP'nin 2009'un ikinci çeyreğinde 3,14 milyar dolar kâr açıkladığını, bunun ilk çeyreğe oranla yüzde 30'un üzerinde artış anlamına geldiğini aktaran Erginbilgiç, Türkiye'nin, kendileri için bölgedeki önemli ülkelerden biri olduğunun ve uzun yıllardır akaryakıt dağıtım ve pazarlama faaliyetleri ve BTC Ham Petrol Boru Hattı gibi projelerle Türkiye'ye odaklandıklarının altını çizdi.



30 istasyon daha açacak



Erginbilgiç, BP'nin Türkiye'de kalitesi ve yaygın ağı ile yatırımlarına devam edeceğini ifade ederek, 2009 yılında açılacak 30 akaryakıt istasyonunun yanında, terminal operasyonları ve taşımacılık alanındaki yatırımlarla da pazardaki konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Erginbilgiç, BTC Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 875 tankere yükleme yapıldığını, Ceyhan'dan dünya pazarlarına yaklaşık 700 milyon varil ham petrol ihraç edildiğini kaydetti. BTC'de geçen yıl başlattıkları kapasite artırımı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Erginbilgiç, şöyle devam etti: "Boru hattının kapasitesi günde 1 milyon varilden 1,2 milyon varile yükselmiştir. Buna paralel olarak, boru hattı coğrafyası boyunca uygulanan Toplumsal ve Çevresel Yatırım Programlarımız çerçevesinde ek yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Örneğin bu yılın ilk yarısında BTC şirketi, İşkur ve KOSGEB olarak bölgede istihdam yaratmayı amaçlayan bir proje işbirliği gerçekleştirdik."



Benzin tavan fiyatı 2 kuruş düştü



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği "tavan fiyat"ı kurşunsuz benzinde 2 kuruş, motorin ve kırsal motorinde 1 kuruş düşürdü.



EPDK, 95 oktan kurşunsuz benzinde bayi tavan fiyatını 3,28 liradan 3,26 liraya, dağıtım tavan fiyatını da 3,14 liradan 3,11 liraya düşürdü. Motorinin bayi tavan fiyatı 2,67 liradan 2,66 liraya, kırsal motorinin bayi tavan fiyatı ise 2,53 liradan 2,52 liraya çekildi. Dağıtım tavan fiyatı ise motorinde 2,50 liradan 2,48 liraya, kırsal motorinde 2,37 liradan 2,36 liraya düşürüldü.

