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Ekonomi

Akaryakıtta yeni indirim

Akaryakıt ürünlerinden motorinde 8 ila 9 YKr indirime gidildi. Kurşunsuz benzin fiyatı da 7 kuruş indi.

05 Aralık 2008 02:00

Akaryakıt ürünlerinden motorin ve kurşunsuz benzinde indirime gidildi. Bayram öncesi yapılan son düzenlemeyle indirim motorine 8-9 kuruş, kurşunsuz benzinde ise 7 kuruş olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatı Ankara'da OPET ve BP bayilerinde 2,72'den 2,63'e, Petrol Ofisi (PO) bayilerinde 2,70'den 2,62'ye düştü.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı BP bayilerinde 2,67'den 2,58'e, OPET bayilerinde 2,68'den 2,59'a, PO'da 2,65'den 2,57'ye geriledi. İzmirde ise motorinin litre fiyatı BP'de 2,66'dan 2,57'ye, OPET'te 2,67'den 2,58'e, PO'da 2,64'den 2,56'ya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. 

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