Akaryakıtta tavan fiyatı dönemi sona erdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının bugün sona erdiğini ve sürenin yeniden uzatılmayacağını açıkladı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kanuni sorumlulukları çerçevesinde tüketici haklarını korumaya devam edecek, piyasada fiyat oluşumlarını titizlikle izleyecek, rafineri, dağıtıcı ve bayi paylarının en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu ile uyumluluk göstermesi hususunu kararlılıkla yakından takip edecektir" denildi.

EPDK akaryakıt sektöründe fiyatları düzene sokmak için tavan fiyat uygulamasına gitmişti. Haziran sonu başlayan uygulama iki ay yürürlükte kaldı.



Akaryakıt bayi tavan fiyatı uygulamanın ilk gününde 95 oktan kurşunsuz benzin için litre başına 3,05 lira, motorin için 2,49 lira, kırsal motorin için 2,35 lira olarak belirlendi.

Benzinin litre fiyatı 14 Temmuz'da 2,92'ye kadar düştü ancak art arda gelen zamlar sonrasında benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 3,28 TL'ye kadar yükseldi.

Benzinde depo başına 11, 5 liralık artış

Tavan fiyat uygulamasının başladığı gün 152,5 liraya dolan 50 litrelik bir depo bugün 164 liraya doluyor. Başka bir deyişle tavan fiyat uygulaması benzinde depo başına 11,5 liralık bir ek maliyet yarattı.









