Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıta uyguladığı tavan fiyat uygulamasını bu geceyarısı bitirecek.

EPDK, dağıtıcı ve bayi marjlarına ilişkin uyarılarda bulunmasına rağmen yeterli sonuç alınanamaması sonucunda 20 Şubat'tan itibaren 2 ay boyunca tavan fiyat uygulamasına geçilmişti. Kurumdan yapılan açıklamada, dağıtıcı ve bayi marjları takip edilen AB ülkelerindeki (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya) marjlara uyumlu hale getirildiği ve bundan sonraki süreçte de ilgili mevzuat çerçevesinde piyasada fiyat oluşumlarını titizlikle izleyeceğini açıkladı.

EPDK'nın sitesinden yaptığı açıklama şöyle: "03.11.2014 tarihli ve 5291 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde dağıtıcı+bayi marjları Kurumumuzca yakından takip edilmiş olup, Kurumumuzca dağıtıcı+bayi marjlarına ilişkin gerek sözlü gerekse yazılı uyarılarda bulunulmuştur. Ancak yapılan uyarılardan yeterli sonuç alınamaması sebebiyle 20 Şubat 2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.02.2015 tarih ve 5486 sayılı Kurul Kararı ile iki ay süreyle tavan fiyat uygulamasına gidilmesine karar vermiştir. Söz konusu uygulama ile dağıtıcı+bayi marjları takip edilen AB ülkelerindeki (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya) marjlara uyumlu hale getirilmiştir.

Diğer taraftan iki aylık tavan fiyat uygulaması 20 Nisan 2015 tarihi saat 24.00’da son bulacak olup, Kurumumuzca bundan sonraki süreçte de ilgili mevzuat çerçevesinde piyasada fiyat oluşumlarını titizlikle izleyecek, rafineri, dağıtıcı ve bayi paylarının en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu ile uyumluluk göstermesi hususunu kararlılıkla yakından takip edecektir".