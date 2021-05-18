Kulis: Akaryakıtta tavan uygulamasının kalkmasıyla 9-10 kuruş zam gelecek

T24 Ekonomi Servisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararıyla 2 aylık süreyle uygulanacak olan akaryakıtta "tavan fiyat" uygulaması sona eriyor. Tavan fiyat uygulaması 19 Mayıs 2021 00.00'da (bu gece) kalkıyor. Uygulamanın kalkmasının ardından fiyatlar "serbest piyasa" kurallarına göre belirlenecek. Uygulamanın kalkmasıyla sektörde fiyat artışı beklentisine girildi.

Akaryakıtta tavan fiyatın kalkmasından sonra sektör kaynaklarının belirttiğine göre bazı dağıtım şirketlerinin motorin ve benzinin pompa satış fiyatına yansıyacak 9-10 kuruş civarında zam yapması bekleniyor.

Tavan fiyat kararının uygulanmasının ardından akaryakıt fiyatların 17-20 kuruşluk önemli indirimler olmuş, bazı yerlerde bu indirimler 40 kuruşa kadar çıkmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzinin litresi İstanbul'da yaklaşık 7,09 TL, Ankara'da 7,15 TL'yken, İzmir'de 7,16 TL.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 6,47 TL, Ankara'da 6,53 TL'yken, İzmir'de 6,54 TL.