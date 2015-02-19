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Ekonomi

Akaryakıtta tavan fiyat geri geliyor!

Benzinin pompa fiyatlarında 9-10 kuruş/litre civarında indirim oluşacak

19 Şubat 2015 16:04

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar sonrasında EPDK harekete geçti ve tavan fiyatın geri getirileceğini açıkladı. PDK, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyat oluşumlarında belirlenen sisteme uymamaları nedeniyle tavan fiyat uygulamasına karar verildiğini açıkladı.

 

Pompa fiyarına 9-10 kuruş indirim

 

Bu kararla benzinin pompa fiyatlarında 9-10 kuruş/litre civarında indirim oluşacağı da ifade edildi.

EPDK 2009 ve 2014'te iki kez tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

EPDK'dan yapılan yazıla açıklamada, "Kurumumuz bugünkü kurul toplantısında, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metedolojisine uymamaları nedeniyle, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulama kararı almıştır. Alınan karar Resmi Gazete yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir. Kurul kararı gereği benzinde rafineri çıkış fiyatının üzerine eklenecek marj 34 kuruş/litre, motorinde ise rafineri çıkış fiyatının üzerine eklenecek marj 37 kuruş/litre olarak sınırlandırılmıştır. Bu şekilde pompa fiyatında 9-10 kuruş/litre mertebesinde indirim oluşmaktadır" denildi.

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