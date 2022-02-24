Akaryakıtta Rusya-Ukrayna etkisi; benzin ve motorine zam bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali piyasaları vurdu. Brent petrol, 100 dolara dayandı. Dolar, 14,60 TL’yi aştı.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre Buna bağlı olarak cumartesi günü benzine, salı günü de motorine 1 TL artış bekleniyor.

Sektör kaynakları, zammın bugünkü verilere göre hesaplandığını belirterek, “Piyasada, fiyatlar yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (benzin ve motorin) artıyor. Bu durum daha yüksek artışları tetikleyecek potansiyeli de barındırıyor ” dedi.

Olası zamla birlikte benzin fiyatı 16 TL 24 kuruşa çıkacak.

TIKLAYIN: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatması sonrası brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü