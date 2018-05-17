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Ekonomi

Akaryakıtta ÖTV zam ve indirime göre ayarlanacak

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Akaryakıt fiyatlarında, döviz kurları ya da uluslararası petrol fiyatlarında gelişmelere bağlı yükselişleri etkisizleştirmek için, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim yapılacak

17 Mayıs 2018 10:23

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Akaryakıt fiyatlarında, döviz kurları ya da uluslararası petrol fiyatlarında gelişmelere bağlı yükselişleri etkisizleştirmek için, Özel Tüketim Vergisi\'nde (ÖTV) indirim yapılacak. Döviz ve petroldeki düşüşlere bağlı indirimlerde ÖTV mevcut düzeyine kadar artırılarak, akaryakıt fiyatları sabit tutulmuş olacak.
Bakanlar Kurulu\'nun bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlanan kararında bu konuda şöyle denildi:
\"17 Mayıs tarihi itibarıyla bu karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu\'nca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17 Mayıs tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.\"

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