Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi; motorine yapılan zam pompaya yansımayacak

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 30, motorine 14, otogaza ise 16 kuruş zam gelecek. İki gün üst üste zam yapılan motorinin litre fiyatına dün de 13 kuruş zam açıklanmıştı. Eşel mobil sistemi gereği fiyat artışı ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 30, motorine 14, otogaza ise 16 kuruş zam geleceğini açıkladı. Motorine dün de litre başına 13 kuruş zam gelmişti.

EPGİS’in sosyal medya hesabında zammın eşel mobil sistem gereği pompaya yansımayacağı belirtildi. Eşel mobil sistemle akaryakıt üzerindeki ÖTV’den vazgeçilerek pompa fiyatlarının belirli bir seviyede tutulması sağlanıyor. Gelecek son zamla birlikte litre başına vazgeçilen ÖTV’ler şu şekilde olacak: Benzin: 1,66 TL, motorin: 1,33 TL, LPG Otogaz: 1,16 TL.