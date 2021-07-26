Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi; motorine yapılan 10 kuruş, benzine yapılan 11 kuruş indirim pompaya yansımayacak

Bu geceden itibaren benzinde litre başına 11, motorinde ise 10 kuruşluk indirim olacak. Ancak bu indirim eşel mobil sistemi gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirileceğini açıkladı. Sendika, motorin fiyatının da bu geçeden geçerli olmak üzere 10 kuruş düşürüleceğini duyurdu.

EPGİS'in açıklamasına göre, bu indirim, eşel mobil sistemi gereği, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) aynı ölçüde artış yapılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

İstanbul’da benzinin litresi halen 7,74 TL, motorin ise 7,25 TL’nden satılıyor. Ankara’da ise benzinin litresi 7,82 TL iken motorin 7,33 TL’den tüketici ile buluşuyor. Benzin ve motorin fiyatları istasyonlara göre 2 ila 8 kuruş arasında değişiyor.