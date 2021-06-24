Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi; benzine yapılan 24 kuruş zam fiyatlara yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 24 kuruş zam geldi. Artış, eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesinin 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 24 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."