Akaryakıtta KDV, ÖTV'ye dahil edilsin talebi

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp KDV ile ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi" dedi.

Sektörün en önemli sorununun kayıt dışılık olduğunu söyleyen Okumuş, sSektörün kurumsal aktörleri ile kamu kuruluşlarının yakın işbirliğiyle çalıştığını ifade etti.

Dünya gazetesinin haberine göre; piyasaya arz edilen dizel akaryakıt ile tüketilen dizel arasında 2 milyon 723 bin ton fark olduğunu belirten Okumuş, "Bunun yarattığı KDV kaybını siz hesap edin. Çok büyük miktarlara ulaşabiliyor. Sektör de bundan rahatsız” dedi.



Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın KDV ile yönetildiğini belirten Okumuş, akaryakıtta KDV’nin kaldırılıp ÖTV’ye dahil edilerek alınması halinde bunun önüne geçileceğini vurguladı. Okumuş ayrıca, pompa, yazar kasa ve otomasyon sisteminin entegre edilmesiyle de kayıt dışı satışların önüne geçileceğini vurguladı.