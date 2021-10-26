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Ekonomi

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de devam edecek

ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği bekleniyor

26 Ekim 2021 12:05

Akaryakıttaki zamların son tüketiciye yansıtılmaması için uygulanan eşel mobil sistemine 2022 yılında da devam edilecek.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın kamu maliyesiyle ilgili bölümünde, 2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi. 2022 yılında ise ÖTV payının yüzde 17.4 olarak hesaplanırken,  gelir kaybında eşel mobil sistemin etkisi olacağı vurgulandı.

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