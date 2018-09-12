Akaryakıtta devletin ÖTV'den ne kadar feragat ettiği belli oldu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, devletin akaryakıta yapılan zamların ne kadarının Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) feragat edildiğini açıkladı. Buna göre devlet şu ana kadar 4.1 milyar lira ÖTV’den feragat etti.

EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, eğer yapılan zamlar ÖTV’den karşılanmasaydı motorine99, benzine 89, otogaza 87 kuruş zam gelecekti.

Eğer bu zamanlar ÖTV’den karşılanmasaydı motorin 7.25, benzin 7.80, otogaz da 4.74 TL olacaktı.

EPGİS’in tahminine göre feragat edilen toplam ÖTV miktarı 4.1 milyar TL.