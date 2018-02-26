Akaryakıtta 6 ayda 600 milyon liralık 'Vurgun' yapmışlar

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı\'nın, Kocaeli merkezli 72 ilde gerçekleştirdiği \'Vurgun\' adlı akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 130 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akaryakıt istasyonlarındaki otomasyon sistemlerinde satış verilerinin silerek devleti 6 ayda 600 milyon lira vergi kaybına uğrattıkları belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketlerini takibe alarak, operasyon düzenledi. \'Vurgun\' adı verilen operasyon kapsamında, 72 ilde 130 kişi gözaltına alındı. 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasında arama yapılarak incelemede bulunuldu. Yapılan çalışma sonucu, ithal edilen akaryakıtın, dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazarkasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek, satış verilerinin silindiği belirlendi. Bu yolla 6 aylık süre içerisinde devletin 600 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi\'ndeki işlemlerin ardından gözaltındaki 20 kişi \'örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı\' suçlamasıyla Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer kişilerin ise gün içerisinde ve yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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