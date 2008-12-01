Akaryakıtı gece alın, zarar etmeyin!

Araç sahiplerinin akaryakıt almadan önce, istasyonda bulundurulması gereken ölçü kabı ile pompanın litre kontrolünü yapabileceği bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, EPDK'nın lisans izni verdiği petrol istasyonlarında, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan rutin ölçü denetimlerinin yanı sıra tüketici de denetimde bulunabiliyor.



Çoğu araç sahibi tarafından bilinmediği belirtilen uygulama da, istasyonlarda zorunlu olarak bulundurulan ölçek, pompadaki litrenin doğruluğunu kesinleştirmek amacıyla, tüketici tarafından kullanılabiliyor.



Genellikle 5-10 litrelik şeklinde bulundurulan ölçek kaplarına konulan akaryakıtın litresi ile pompadaki litrenin tutmaması durumunda ise pompadaki ''brodi ölçeği'' ayarı ile oynandığı ortaya çıkıyor.



Günlük 15 bin litre akaryakıt satan bir istasyonun, brodi ölçeği ayarında yapılan oynama sonrası yüzde 3 kayıpla, litresi 2,5 YTL'den sattığı akaryakıttan ayda yaklaşık 30 bin YTL haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor.



Ölçeğe konulan akaryakıtın litresinin ölçekteki yoğunluk payı çizgisinin altında çıkması durumunda, tüketici hakkını aramak amacıyla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor.



Adana Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Remzi Özdoğan, petrol istasyonlarının EPDK tarafından verilen lisans gereği, uymak zorunda oldukları çok sayıda kural olduğunu söyledi.



Ölçü ve Ayarlar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin akaryakıt istasyonlarında sürekli olarak litre denetimleri yaptığını belirten Özdoğan, tüketicilerden ise pompa litresinden şüphelendikleri istasyonlar hakkında şikayetçi olmalarını istedi. Özdoğan, litrede oynama yapan istasyonlara çeşitli cezalar uygulandığını da bildirdi.



‘Akaryakıtı gece alın’



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Otomotiv Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın da, güneşe ve sıcağa maruz kalan akaryakıtın genişleyerek 100 litrede 2 litre kayıp ortaya çıkabileceğini belirtti.



Bir araca alınan akaryakıtın yıl bazında değerlendirildiğinde litre kayıplarının daha da önem kazandığını ifade eden Aydın, ''Araç sahipleri de tıpkı petrol istasyonlarının rafinerilerden yaptığı gibi akaryakıtını sıcağın olmadığı gece almalı. Soğuk havada alınan akaryakıtta kayıp yaşanmaz'' dedi.

