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Ekonomi

AKARYAKITA ZAM ANKARA (A.A)

28 Mayıs 2011 19:28

-AKARYAKITA ZAM ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinler ile motorin, gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil 5 ve fuel oil 6 fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı. 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzinlerin satış fiyatı litrede 7-10 kuruş arasında arttı. Petrol Ofisi (PO) bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı, Ankara'da 4,17 liradan 4,24 liraya, İstanbul ve İzmir'de ise 4,16 liradan 4,23 liraya yükseldi. 97 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı da litrede Ankara'da 4,19 liradan 4,26 liraya, İstanbul ve İzmir'de 4,21 liradan 4,28 liraya yükseldi. OPET bayilerinde zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı litrede Ankara ve İstanbul'da 4,15 liradan 4,23 liraya, İzmir'de ise 4,14 liradan 4,22 liraya çıktı. Şirketin bayilerinde 97 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı da litrede Ankara ve İstanbul'da 4,18 liradan 4,28 liraya, İzmir'de de 4,17 liradan 4,27 liraya yükseldi. BP bayilerinde ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,16 liradan 4,23 liraya, İzmir'de ise 4,15 liradan 4,22 liraya çıkarken, Shell bayilerinde ise 95 oktan kurşunsuz benzin Ankara ve İstanbul'da 4,23 liradan, İzmir'de ise 4,22 liradan satılmaya başladı. Söz konusu bayilerde litresi 3,47-3,55 lira arasında satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 3,56-3,63 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Öte yandan, litresi 2,89-2,92 liradan satılan gazyağı 2,97-3,08 liradan, 2,30-2,35 liradan satılan kalorifer yakıtı 2,36-2,41 liradan, litresi 1,77-1,81 aralığında satılan fuel oil 6 1,83-1,87 liradan, litresi 1,81-1,85 lira aralığında satılan fuel oil 5 ise 1,87-1,97 aralığında satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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