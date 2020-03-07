Akaryakıta 'Koronavirüs' indirimi gelebilir

Binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs, uluslararası piyasalara etkisi hissedildi ve cuma günü emtia fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı. Brent petrol, 45 dolara kadar geriledi. Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da sert biçimde düştü. Benzin, tonu 490 dolardan 440 dolara, motorin 463 dolardan 420 dolara indi. Benzin, tonu 490 dolardan 440 dolara, motorin 463 dolardan 420 dolara geriledi.

Hafta başında bu hızda yukarı hareket olmazsa benzinde salıyı çarşambaya bağlayan gece 25, sonraki gece yarısı da motorinde 23 kuruş indirim hesaplanıyor.

Peki, ÖTV artışı olabilir mi? Sektör, kısa süre önce benzin ve motorinin ÖTV’sinin (15’er kuruş) artırıldığını belirterek, “Her şey olası. Ancak, bu kez artış yapılmayabilir. İndirim, doğrudan pompa satış fiyatına da yansıtılabilir” yorumunda bulundu. undu.