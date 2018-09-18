Akaryakıta indirim geldi, pompaya yansımayacak

Motorine litrede 37, benzinde 28 kuruş indirime gidildi. ÖTV uygulaması nedeniyle değişim pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresine 37, benzinin litresine 28, otogazın litresine ise 9 kuruş indirim yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından 12 Eylül'e kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 99 kuruşa benzinde 89 kuruşa ulaşırken, sistemin bütçeye maliyeti ise 4.1 milyar TL olmuştu.

Bu tarihten sonra ise 13 Eylül'de benzinin litresine 15 kuruş indirim yapılmış bu indirim de pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı.