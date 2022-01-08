Akaryakıta bir yılda gelen 46 zam, siyasilerin gündeminde; “El insaf!”

Türkiye'de 2021 yılında akaryakıt fiyatları 58 kez değişti. 46 defa zam gören akaryakıta yeni yılın ilk bir haftasında gelen ikinci büyük zam, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından tepkiyle karşılandı. “El insaf” diyerek tepki gösteren liderler, “Sandık gelecek siz gideceksiniz!" mesajı paylaştı.

Akaryakıta gelen son zam sonrası Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

TIKLAYIN - Benzin ve motorine zam!

Davutoğlu: Sandık gelecek ve siz gideceksiniz!

Zamma tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın "Ekonomi şaha kalktı" söyleminin aksine ülkede her gün fakirliğin yükseldiğine vurgu yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Davutoğlu Twitter'da, "Laflara baksak ekonomimiz şaha kalktı. Peki, ya gerçekler? Benzin ve motorine yine zam geldi, millet her gün daha fazla fakirleşiyor. Evinde huzurla oturması gereken vatandaş benzin kuyruğunda zam gelmeden depo doldurmanın derdinde. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: El insaf!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da zamlara tepkisini, "Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi ve eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira geliyor. Hükümet, ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyükşehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor(!) El insaf!" mesajıyla dile getirdi.