Akaryakıta bir yılda 79 kez zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verilerine göre, 2021 yılında akaryakıta 79 kez zam yapıldı.

EPGİS verilerinde, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’yeyse 18 kez olmak üzere akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldığı belirlendi.

Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılandı. Buna rağmen benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.