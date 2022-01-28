T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Akaryakıta bir yılda 79 kez zam yapıldı

EPGİS verilerinde, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’yeyse 18 kez zam yapıldığı belirlendi

28 Ocak 2022 10:01

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verilerine göre, 2021 yılında akaryakıta 79 kez zam yapıldı.
 
EPGİS verilerinde, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’yeyse 18 kez olmak üzere akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldığı belirlendi.
 
Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılandı. Buna rağmen benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.
 
Motorin tarafındaysa 2021’de 28 kez zam yapıldı. Bir yılda motorin toplamda 8 lira 78 kuruş zamlandı. Geçen yıl pompa fiyatına yansıtılan, 1 liranın üstünde iki zam gören motorine sadece aralıkta 2 liranın üstünde zam yapıldı.
akaryakıtzamekonomipara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24