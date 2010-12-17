-AKARYAKIT ZAMMINA TEPKİ E-5 YOLUNU KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - BBP İstanbul İl Teşkilatına üye bir grup, akaryakıt zammını protesto için E-5 karayolunu 1 dakika süreyle trafiğe kapattı. BBP üyesi grup, akaryakıt zammını protesto etmek amacıyla, sabah saatlerinde E-5 karayolu Yenibosna mevkisinde toplandı. Grup, akaryakıt zammına tepkisini dile getirirken, ''Petrol üreten merkezlere en yakın ülke olduğumuz halde dünyanın en pahalı akaryakıtını satın almamızı protesto ediyoruz'' yazılı pankart açtı. BBP'liler, bu sırada da 1 dakika süreyle yolu trafiğe kapattı. Protesto nedeniyle bir süre duran trafik, protestonun bitmesi sonucu tekrar normale döndü.