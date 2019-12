-AKARYAKIT ZAMMI PROTESTOSU BURSA (A.A) - 05.02.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, akaryakıt zamlarının ulaşım zamlarını da tetiklediğini ifade ederek, ''Tüketici, akaryakıt ürünlerinin dövize bağlı olarak zamlanıyor masalına artık inanmamaktadır'' dedi. Tophane Parkı'nda toplanan TÜDEF üyesi grup, buradan akaryakıt zamlarını protesto etmek için İnönü Caddesi'ndeki bir petrol istasyonuna kadar yürüdü. Temsili olarak ''padişah'' ve ''sadrazam'' kıyafeti giyen iki dernek üyesinin de yer aldığı bulunduğu eylemde, vergi indirimi konusunda hükümete yönelik tüketicinin mesajını içeren padişah fermanı okundu. TÜDEF Genel Başkanı Yılmaz, burada yaptığı basın açıklamasında, ''sağır sultan''a gönderdikleri mektuba cevap alamadıklarını, ancak gerçek sultanın bu feryadı duyduğunu ifade ederek, ''Padişah Kanuni Sultan Süleyman ve Sadrazamı'' ile benzin istasyonunu teftişe geldiklerini söyledi. Yılmaz, damlaya damlaya gelen akaryakıt zamlarının tedirgin ettiği tüketicilerin, zam ve vergi yükü altında ezildiğini, bu nedenle yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren tüketicilerin çoğunluğunun sessiz sedasız kontak kapattığını ve otomobil kullanamadığını belirtti. Akaryakıt zamlarının ardından iğneden ipliğe diğer zamların da sırada beklediğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Bu nedenlerle tüketici, akaryakıt zamlarına karşıdır ve haklı tepkisini devam ettirecektir. Akaryakıttan alınan vergi düzeyine bakıldığında sosyal devlet anlayışının terk edildiği görülmektedir. Akaryakıttan alınan vergi kaçakçılığı adeta özendirmektedir. Akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ile mücadelede bakanlık ve hükümet denetimleri yetersiz kalmaktadır.Bütçe açıkları 'Vur abalıya' misali tüketicinin sırtından ÖTV ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle hükümet vergi indirimi talebimizi duymazlıktan gelmektedir. Benzin fiyatını serbest piyasa koşulları değil, hükümet politikası belirlemektedir.'' -''ULAŞIM ZAMLARINI DA TETİKLEDİ'' Yılmaz, 2009 yılında akaryakıt ve tüp gazda ÖTV oranını artıran Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin dava açtıklarını ve Danıştay Vergi Daireleri Kurulunun bu yönde karar verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bu karar uygulanması durumunda bile 1 litre benzinde 25 kuruş indirim mümkün hale gelecektir. Sayın Başbakan bu kararın uygulanmasını engellemektedir. Tüketicinin acil beklentisi bu yargı kararının bir an önce yürürlüğe konmasıdır. Kaynak bulunamıyor diye hukuk askıya alınamaz. Yani bugün bir an hukuka uyulması durumunda 1 litre benzinin 25 kuruş daha ucuz bir fiyata almamız mümkün olacaktır. Vergiden vergi alınmaması ve yüksek kar marjının AB düzeyine çekilmesi durumunda ise 1 litre benzinin 3,3 TL'ye satılması olanaklı hale gelecektir. Kaldı ki TÜDEF, akaryakıt ürünlerinden alınan vergilerin yüzde 40'a çekilmesini talep etmektedir. Akaryakıt zamları ulaşım zamlarını da tetiklemiştir.'' -''EYLEME HAZIRIZ''- TÜDEF'in, bir taraftan zamları yargıya taşırken diğer taraftan ülke genelinde ortaya koyacağı kitlesel eylemlerle benzine uygulanan zam ve vergilerin geriye çekilmesi konusunda mücadelesine kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Tüketici, akaryakıt ürünlerinin dövize bağlı olarak zamlanıyor masalına artık inanmamaktadır. Çünkü, 2008 yılında başlayan ekonomik krizde ham petrolün varili 140 dolara satılırken benzinin 1 litre fiyatı bugünkü fiyatla satılmıyordu, bugün ham petrolün varil fiyatı 90 dolarlarda olmasına rağmen benzinin 1 litre fiyatı 4 TL'yi aşmış olması, benzinden alınan yüksek vergi ve yüksek kar marjı ile açıklanabilir. Bu gidişle akaryakıt fiyatlarının nerede duracağı da belirsizdir. Maliyeti bugün 105 kuruş olan bir litre benzinden alınan vergi 2,5 TL'dir. 40 kuruş ise dağıtıcı ve bayi karıdır. Ülkemizde 15 milyon motorlu araç bulunmaktadır. Her araç sahibi aldığı bir litre benzine karşı toplam 37,5 milyon vergi ödemektedir. 40 litre benzin alınması durumunda ise ödenen toplam vergi miktarı 1,5 milyar TL'dir. Buna karşın 2009 yılında ödenecek kurumlar vergisi 1 miyar 9 milyon TL olarak hesaplanmıştır.'' TBMM Akaryakıt Kaçakçılığı Araştırma Komisyonu çalışmasına göre son iki yılda yurda kaçak giren akaryakıt miktarının 7,8 milyon ton, kaçak akaryakıttaki kaçak ÖTV tutarının ise yıllık 7,3 milyar TL olduğunu söyleyen Yılmaz, ''Bu kaçağa neredeyse göz yumulmaktadır. Tüketici dolaylı vergilerle en çok vergi ödeyen vergi mükellefi durumundadır ve AKP hükümeti tüketicinin ensesinde zam ve vergilerle adeta boza pişirmektedir'' dedi. Yılmaz, tüketici hareketinin öncülüğünü yürüten TÜDEF'in, örgütlü bulunduğu 130'un üzerindeki il ve ilçe şubeleriyle bugün basının karşısında olduğunu belirterek, ''Eyleme hazırız. Eylemlerimizi sandığa kadar devam ettireceğiz. Vergi yüzde 40'lara geri çekilinceye kadar devam ettireceğiz'' diye konuştu. Sıtkı Yılmaz, Türkiye tüketicisinin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, tüm tüketicileri, akademik odaları, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini akaryakıt zamlarına karşı yürütülen eylemlere destek vermeye çağırdı.