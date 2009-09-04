Akaryakıt zamları LPG'ye yaradı

Atiker Otogaz Sistemleri Şirketi Genel Müdürü Ömer Atiker, 2002'de LPG otogaz dönüşüm sisteminin beynini ürettiklerini, son 4 yıldır da otogaz sisteminin vidasına kadar bütün parçalarını kendilerinin imal ettiğini ve tam güvence verdiklerini kaydetti.

Üretimlerinin önemli bir kısmını yurt dışına ihraç ettiklerini vurgulayan Atiker, “Rusya başta olmak üzere 38 ülkeye otogaz sistemi ihraç ediyoruz. Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Kaliteyle güven sağladık” dedi.

Atiker, ülke genelinde 450 bayiye sahip olduklarını ve Türkiye'de otogazda dönüşümü yapılan her yüz araçtan 75'inde Atiker'in kullanıldığını söyledi.

Geniş bayi ağı ve yetkili servisleriyle montaj sonrası 2 yıl araç sahiplerine ücretsiz hizmet verildiğini belirten Atiker, Türkiye'de sektörün lideri olduklarını dünyada ise ilk 4 arasında yer aldıklarını öne sürerek, “Teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınan ve aranan marka olduk” dedi.



Lüks otomobiller de LPG sistemi taktırıyor



Atiker, benzin fiyatlarına ardı ardına gelen zamlarla birlikte son aylarda tasarrufa yönelen vatandaşların araçlarına LPG sistemi taktırdığını belirterek, LPG'li araç sayısında önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

Özellikle mart ayından itibaren satış rakamlarının artmaya başladığını anlatan Atiker, “2009 yılının ilk 8 aylık döneminde satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 oranında arttı. Ağustos ayında da bir önceki aya göre yüzde 35'lik bir artış yaşadık. Benzin fiyatlarına gelen zamların satışlarımızı artırdığını düşünüyorum” dedi.

Atiker, eskiden lüks otomobiller LPG kullanmaz anlayışının hakim olduğunu ancak benzine göre asgari yüzde 50 tasarruf sağlaması nedeniyle son yıllarda birçok araç sahibinin BMW, Mercedes, Hummer gibi lüks otomobillerine LPG tüpü taktırdığını söyledi.

Kriz döneminde gerçekleştirdikleri kampanyaların da satışların artmasında etkili olduğunu anlatan Atiker, araçlara peşin fiyatına vade farksız LPG sistemi taktıklarını sözlerine ekledi.