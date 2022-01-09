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Ekonomi

Akaryakıt ve köprülere gelen zamlar sonrası uçakla yolculuk daha ucuza geliyor

İstanbul'dan İzmir'e gidişin maliyeti 1.811 lira

09 Ocak 2022 08:48

Akaryakıta ve köprü-otoyol geçiş ücretlerine gelen yüksek zamlardan sonra uçakla yolculuk yapmak daha ucuza geliyor. İstanbul'dan İzmir'e tatile gitmek isteyen bir kişi sadece yol için, gidiş-dönüş 1.811 TL ödüyor.

Temmuz ayında tatile gitmeyi planlayan bir kişi, ekonomi sınıfından yaklaşık 320 liraya bilet alabiliyor. İstanbul'dan İzmir'e kendi arabasıyla gitmek isteyen biri, 479 kilometrelik yolda, 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt kullanıldığını varsayımıyla, 393.4 TL'lik yakıt harcayacak.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre Avrupa Yakası'ndan seyahate başlayan araç, Avrasya Tüneli'ne 53 lira, Osmangazi Köprüsü'ne 184.5 lira ödeyecek. Osmangazi Köprüsü'nün devamında otoyola da 274.5 lira ödenince İzmir'e varış 905.4 TL'ye mal olacak. Buna dönüş de eklenince sadece yol masrafı 1.811 TL'yi buluyor. Fiyatlarda artış devam ederse yaz geldiğinde bu maliyetin daha da katlanacağı öngörülüyor. 

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