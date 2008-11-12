Akaryakıt ürünlerinde indirim yapıldı

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatında, 7 ile 8 YKr indirim yapıldı.



Ankara ve İzmir'de BP, OPET ve Petrol Ofisi bayilerinde, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,11 YTL'den 3,04 YTL'ye, Shell&Turcas bayilerinde ise 3,12 YTL'den 3,04 YTL'ye düşürüldü.



İstanbul'da ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı BP, OPET ve Petrol Ofisi bayilerinde 3,12 YTL'den 3,05 YTL'ye, Shell bayilerinde ise 3,13 YTL'den 3,05 YTL'ye indirildi.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

