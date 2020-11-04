Benzinde 17, motorinde 16 kuruş zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş, motorine ise 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17, Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.'' açıklamasında bulundu.



AA muhabirinin aktardığına göre; Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.