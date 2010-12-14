-AKARYAKIT TOPLANTISINDA VERGİ DIŞI ÇÖZÜM ARAYIŞI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında bugün Hazine Müsteşarlığında gerçekleştirilen toplantıda, akaryakıt fiyatlarının indirilmesine dönük marjlar ele alındı. Yaklaşık üç saat süren toplantıya, Babacan'ın yanısıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Enerji ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve DPT'nin üst düzey bürokratları katıldı. Toplantıda, ilgili kuruluşlar, tek tek durum tespiti yaparak, akaryakıt fiyatlarının oluşumuna etki eden unsurlar hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede, fiyatları aşağı çekebilecek marjlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili çalışmalarda, daha çok vergi dışı bir çözüm arayışına gidildiği öğrenildi. Vergi indiriminin masada olmadığı belirten bir yetkili, ''Sektör, akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinin indirilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ancak gerek 2011 yılı Bütçesi ve Programı, gerekse mali disiplin açısından vergi indirimi gündemde bulunmuyor. Maliye Bakanlığı ve Hazine de vergi indirimine sıcak bakmıyor'' dedi. Toplantıda, sadece mevcut durum ve ilgili kuruluşların fiyatlarla ilgili marjları ortaya konulurken nihai bir karar alınmadı. Yetkililer, bu şartlarda, dağıtıcı firmalar ve bayiler için brüt kar marjının aşağı çekilmesi ve rafineri çıkış fiyatlarının değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle EPDK'da rafineri ve ithalatçıları temsilen TÜPRAŞ, dağıtıcı firma ve bayileri temsilen de PETDER ve ADER yöneticilerinin katılacağı bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bu toplantıda da EPDK, akaryakıt sektörünü dinleyecek ve fiyatlar bu kez de sektörle masaya yatırılacak. Toplantının ardından, EPDK'nın tavan fiyat uygulaması veya diğer çözüm önerilerini ilgili Bakanlara götürmesi bekleniyor.