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Ekonomi

Akaryakıt şirketleri yakıttan aldıkları paya zam istedi

"Söz konusu farkın gerçekleşmesi halinde de bu fark pompaya yansıyacak"

03 Nisan 2018 10:55

Akaryakıt şirketleri, satılan her litre yakıttan aldıkları yüzde 9-10 oranındaki dağıtıcı ve bayi payının yıl başlarında enflasyon oranında artırılması için EPDK’ya başvurdu. 2017 enflasyonunun yüzde 12 çıktığı dikkate alındığında güncelleme talebi gerçekleşirse litrede 6-7 kuruşluk fark pompaya yansıyacak.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kısa süre önce akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ile bayilerin çatı örgütlerinin başkanları ve yöneticilerini Ankara’da kabul etti. 

Sektör, halen bir litre akaryakıtta yüzde 9-10 düzeyinde olan (6 TL’lik benzinde 60 kuruş düzeyinde; dağıtıcılar 30 kuruş, bayiler 30 kuruş) paylarının artırılmasını istedi. Sektör, işçilik dahil artan işletme maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını belirterek, “Paylarımız halen yüzde 9-10 düzeyinde bulunuyor. Bunu, enflasyon oranında artıralım. Paylar, her yıl enflasyona göre güncellensin” diye konuştu.

"Gündemde, kaydedildi"

Payların, yaklaşık yüzde 12’lik enflasyon oranında güncellenmesi durumunda 2017 yılı için litrede oluşacak fark 6-7 kuruş. Enflasyonun yüksek çıkması durumunda bu fark da artacak. Söz konusu farkın gerçekleşmesi halinde de bu fark pompaya yansıyacak. EPDK kaynakları, bu talebe ilişkin soru üzerine, “Toplantıda bu konu gündeme getirildi, kaydedildi. EPDK’nın paylara ilişkin pozisyonunda değişiklik yok” dedi.

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