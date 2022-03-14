Akaryakıt sigorta, muayene, MTV; araç sahipleri için yük haline geldi!

Akaryakıt fiyatlarının her gün artması ve bir deponun 1500 liraya dolması araç sahiplerini isyan ettirirken, bu yıl muayene ücretlerine yüzde 36, zorunlu mali sigortaya da yüzde 37.5 zam geldi. Egzoz ölçüm ücreti de 110 lira oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yılbaşında yüzde 25 oranında arttı. Akaryakıt, sigorta, muayene, egzoz ölçüm ve MTV, araç sahipleri için büyük yük haline geldi.



Sözcü gazetesinin haberine göre; aracı olan bir kişinin üzerindeki yüklerin boyutları şöyle:

Benzine son 3 ayda yüzde 102 zam

Mart 2022 itibarıyla da son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG'ye yüzde 29 zam daha yapıldı. Son zamlarla motorinin litresi 22.84 TL, benzinin litresi ise 20.35 TL'ye ulaştı. Böylelikle 60-65 litre deposu olan bir araç yaklaşık 1.500 liraya dolmaya başladı.



CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Araç sahipleri fahiş akaryakıt ücretleri ile çeyrek depo yakıt bile alamıyor” dedi.

Sigortasız araç sayısı artıyor

İki yılda bir yaptırılması gereken araç muayenelerinin fiyatları da yüzde 36 arttı. Son zammın ardından otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 686 lira, otomobil, minibüs, kamyonet için 507 lira, traktör ve motosiklet için 258 lira ücret alınıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “Vatandaşlar fahiş fiyatlarla karşılaşıyor” dedi.

Araçlar için yaptırılması gereken zorunlu mali sigorta ücretleri yüzde 37.5 arttı. Zorunlu sigortada en düşük rakam 1.103 lira oldu. Bu miktar 5 bin 592 liraya kadar yükseliyor. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “Araç sigortası ücretleri yüksek miktarlarda arttı. Trafikte sigortasız dolaşan araç sayısı da çoğaldı” dedi.