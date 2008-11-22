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Ekonomi

Akaryakıt sektörüne gözaltı

60 gelirler kontrolörü, 140 vergi denetmeninin yardımıyla 16 illdeki akaryakıt tesislerinde denetleme yaptı.

22 Kasım 2008 02:00

Akaryakıt sektörü, Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından ''ani denetime'' tabi tutuldu. Rafineri ve akaryakıt dağıtım şirketlerine giden Maliyeciler, marker ve fiili envanter çalışması yaptı.

60 gelirler kontrolörü, 140 vergi denetmeninin de yardımıyla, Perşembe günü 16 ildeki akaryakıt tesislerine ve depolarına giderek, sayıma başladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Denizcilik Müsteşarlığı'nın da katkıda bulunduğu inceleme, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırıkkale, Batman, Trabzon, Antalya, Artvin, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Samsun'da 60 noktada gerçekleştirildi. Perşembe sabahı başlayan denetim çalışması, dün tamamlandı.

Denetim çalışması öncesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) işletmelerin yıl içinde aldıkları marker rakamları da istendi. Tespitler sırasında marker kaçağı olup olmadığı da ayrıca inceleme konusu edildi. Bu çerçevede firmalardan marker projeksiyonları alındı.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, akaryakıt sektörüyle ilgili denetim sonuçlarının 2009 yılının Mart ayında alınmasının beklendiğini bildirdiler.


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