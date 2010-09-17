-AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Akaryakıt sektöründe dağıtım şirketleri ile bayiler arasındaki intifa sözleşmelerinin 5 yıl ile sınırlandırılmasına ilişkin karar yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Rekabet Kurulunun kararı ile akaryakıt sektöründe intifa sözleşmelerinin muafiyetten yararlanma süresi yarın sona eriyor. Buna göre, 18 Eylül itibariyle akaryakıt sektöründe dağıtıcı firmalar ile bayiler arasında yapılan dikey anlaşmalar, ilgili mevzuata göre en fazla 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenecek. Sözleşme süresi dolan bayiler, her 5 yılda bir istediği dağıtıcı şirketiyle ya da mevcut anlaşmasını yenileme yoluyla sözleşme yapacak. Bayi arzu ederse, dağıtıcısıyla sözleşmeyi sonlandırabileceği gibi, aynı dağıtıcı ile çalışmaya da devam edebilecek. Yeni uygulama ile dağıtıcılar bayilere ''benimle çalışacaksın'' baskısı yapamayacak böylelikle bayinin başka sağlayıcılarla çalışmasının önü açılacak ve bayinin dağıtıcısına karşı pazarlık gücü artacak. Bunun yanı sıra küçük dağıtıcıların da pazara girmesi ve pazardan daha büyük pay alması sağlanacak. Bu sayede sektörde rekabet artacak ve tüketicinin seçebileceği alternatifler çoğalacak. -KARARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI- Mevcut dikey anlaşmanın her iki tarafın açık iradesi olmaksızın hukuken veya fiilen 18 Eylül 2010 tarihini aşacak şekilde cebren uzatılmaya çalışılması halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde işlem tesis edilecek. Bu çerçevede Rekabet Kurulu ilgili şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verebilecek ve ihlal tespit etmesi durumunda şirketin cirosunun yüzde 10'una kadar idari para cezası uygulayabilecek.