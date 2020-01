-Akaryakıt sektörü bünyesindeki virüsleri temizleyecek ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye büyük zarar verdiğini belirterek, ''Sektör bünyesindeki virüsleri temizleyerek, ülkeye ve kendisine olan ekonomik zararı bertaraf edecektir'' dedi. Bakan Yıldız, Sheraton Otel'de Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) 15. yıl kutlaması dolayısıyla düzenlenen etkilikte yaptığı konuşmada, petrol sanayinin gerek istihdam gerekse de büyüklüğüyle ekonomi içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tam rekabetçi ve serbest piyasada sektörün büyüklüğünün geçtiğimiz yıl 75 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Akaryakıt sektörünün devletin önemli gelir alanlarından birisi olduğunu ve 44 milyar liralık vergiyle toplam vergiler içerisinde yüzde 15'den daha fazla bir payının bulunduğunu bildiren Yıldız, böyle büyük bir sektörün işleyişinin çok dikkatli ve düzenli biçimde yapılabilmesinin kendilerinin temel hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi. Piyasaların sağlıklı ve düzenli bir şekilde işleyişinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini aktaran Yıldız, ''Çıkardığımız bu kanunlarla aslında enerji sektöründeki rekabete dayalı işleyen piyasalarla beraber önemli adımlar atıldı. Bu arada köklü yapısal değişikliklere sektör kendini çok çabuk adapte etti. Artan yatırımcı sayısı ve yatırım miktarı da piyasayı oldukça renklendirdi'' diye konuştu. Bakan Yıldız, sektörün akaryakıt üretiminden arama faaliyetine, akaryakıtın rafine edilmesinden dağıtılmasına kadar geniş bir zinciri kapsadığını belirterek, yaklaşık yüzde 95'i ithal edilen akaryakıtta fiyatı, dövizin Türk lirası karşısındaki değerinin, ham petrol fiyatlarının ve vergilendirmenin belirlediğini kaydetti. Siyasi irade olarak her zaman sektörün yanında olduklarını, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi vatandaşına hizmet eden bir yapıyı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, şunları söyledi: ''Özel sektörün rekabet ortamını istismar etmeden bu yapıyı sağlayacağına inanıyorum. Her zaman ve her yapının içerisinde bu tür yollara başvuranlar olabilecektir. Biz de bunlara karşı düzenlemelerle ve kanunlarla gerekli önlemleri almak durumundayız. Bunun bu süreçte daha makul karlarla tüketiciyi üzmeyecek bir yapı içerisinde düzenleneceğine de inancım fazla. Akaryakıt kaçakçılığında sektör bünyesindeki virüsleri temizleyerek, kendisine ve ülkeye olan ekonomik zararı bertaraf edecektir. Enerji Bakanlığı, EPDK ve özel sektör hep beraber el ele bu süreci başarıyla geçireceğimize inanıyorum.'' PETDER Başkanı Ahmet Erdem de 2005 yılındaki serbestleşmeyle akaryakıt piyasasının büyük bir atılım gösterdiğini, bunun sonucu olarak rekabetin istenen seviyeye ulaştığını ifade etti. Serbestlemenin ardından sektörün her geçen yıl büyüdüğünü, yapılan yatırımların temeli atılan Star Rafinerisiyle birlikte 20 milyar dolara ulaştığını bildiren Erdem, en önemli sorunlarının dağıtım sektörünün azalan karlar nedeniyle faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürememe riskiyle karşı kaşıya olması olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından PETDER Başkanı Erdem tarafından Bakan Yıldız ve EPDK Başkanı Hasan Köktaş'a sektöre katkılarından dolayı birer plaket ve çini sunuldu.