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AKARYAKIT OPERASYONUNDA 16 TUTUKLAMA ANKARA (A.A)

24 Şubat 2011 10:52

-AKARYAKIT OPERASYONUNDA 16 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 8 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda hileli akaryakıt imal ederek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 16'sı tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince dün sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na getirilen 34 kişi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Erdoğan tarafından sorgulandı.  Zanlılardan 31'i savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevkedilirken 3'ü serbest bırakıldı. Nöbetçi Ankara 5.Sulh Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkartılan 31 kişiden 16'sının tutuklanmasına, 15'inin serbest bırakılmasına karar verildi.

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