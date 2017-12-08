Akaryakıt istasyonunun mazgallarını 3 gün arayla 2 kez çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, akaryakıt istasyonunun mazgallarını çalan Erhan U. (29) yakalandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Öğle saatlerinde, akaryakıt istasyonuna gelen Erhan U., 1500 lira değerindeki mazgalları yerinden sökerek, motorsikletine yükledi. Hırsızlık olayını fark eden görevliler, çalınan mazgalların yerine yenisi yaptırdı. Olaydan 3 gün sonra tekrar petrol istasyonuna gelen Erhan U. aynı yöntemle tekrar soygun yaptı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Akaryakıt istasyonu sahibi, olayın ardından polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, görüntülerden zanlının kimliği tespit etti. Adresi tespit edilen Erhan U. kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği nöbetçi mahkemede, \"Evimin önü çamur oluyordu, mazgalları o yüzden çaldım\" diyen Erhan U., adli kontrol şartlıyla serbest bırakıldı.



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