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Akaryakıt istasyonunun iki müdürünün öldürülmesine 3 gözaltı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde bankaya para götürürken otomobilde silahlı saldırıya uğrayan akaryakıt istasyonunun müdürü Erkan Özçivi (46) ve muhasebe müdürü Gökçen Gökçe'nin (32) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına a

14 Şubat 2018 16:05

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde bankaya para götürürken otomobilde silahlı saldırıya uğrayan akaryakıt istasyonunun müdürü Erkan Özçivi (46) ve muhasebe müdürü Gökçen Gökçe\'nin (32) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, 30 Ekim günü Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar\'da meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan Erkan Özçivi, yönetimindeki 06 FB 7119 plakalı otomobille bankaya para götürürken, yanına üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı. Başlarında kask bulunan iki kişi, Özçivi\'yi aracını yolun sağına yanaşmaya zorladı. Aracı durduran Özçivi, konuşmak için camı indirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tüfeği araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırıda Erkan Özçivi olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki akaryakıt istasyonunun muhasebe müdürü Gökçen Gökçe ise ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Gökçe de 10 gün sonra yaşamını yitirdi. 
Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayla ilgili olarak A.D. (20), T.A. (21) ve C.A.\'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden T.A.\'nın evinde yapılan aramada, bir tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin, olayda kullandıkları tüfeği ise bir kuyuya attıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. 

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