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Akaryakıt istasyonundan gasp şüphelisi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de kar maskesi takıp, kurusıkı tabancayla akaryakıt istasyonlarından gasp yaptığı iddia edilen 23 yaşındaki Nisan Ü

10 Ekim 2017 19:36

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ\'de kar maskesi takıp, kurusıkı tabancayla akaryakıt istasyonlarından gasp yaptığı iddia edilen 23 yaşındaki Nisan Ü. tutuklandı.
Honaz İlçesi Aşağdağdere Mahallesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında gelen kar maskeli bir kişi, kurusıkı tabancayla görevliyi tehdit ederek 4 bin 500 lira gasp etti. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin Çal İlçesi\'nin Belevi Mahallesi\'nde oturan Nisan Ü. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, gaspta kullanılan kurusıkı tabanca, kar maskesi ve gasp edilen 480 lira ele geçirildi.
Soruşturmada, Nisan Ü.\'nün geçen 6 Ekim\'de de Baklan İlçesi Konak Mahallesi\'nde bir akaryakıt istasyonundan 450 lira gasp ettiği, 8 Ekim\'de ise Denizli merkezdeki Sümer Mahallesi\'nde bir akaryakıt istasyonundan otomobiline aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçtığı belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nisan Ü., tutuklandı.

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