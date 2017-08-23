Akaryakıt istasyonundaki silahlı baskında kaçırılan 10 yaşındaki Samet kurtarıldı

Aksaray'da iki gün önce akaryakıt istasyonuna silahlı baskın yapan kar maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, bu sabaha karşı jandarmanın yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Balcı Köyü yakınında bulunan Galip Dinç’e ait akaryakıt istasyonuna pazartesi akşamı plakasız otomobille gelen kar maskeli2 kişi, pompacı 23 yaşındaki Hasan E.’ye tabancayla ateş etti. Pompacıyı yaraladıktan sonra akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren saldırganlar burada bulunan istasyon sahibi Galip Dinç’in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç’i otomobile bindirip kaçırdı.

Olayın duyulmasından sonra güvenlik güçleri, kaçırılan Egemen Samet Dinç’in kurtarılması için çalışma başlattı. Jandarma, bir dizi çalışma sonunda olayı gerçekleştirenlerin kimliklerini belirleyip teknik ve fiziki takibe aldı. Olayla İlgisi belirlenen şüpheli 16 yaşındaki Hazar D. dün öğlen saatlerinde gözaltına alındı.

Saldırganların kaçırdıkları Egemen Samet Dinç’e zarar vermeden bir an önce kurtarmak için zamanla yarışan jandarma, bu sabaha karşı şüpheliler 21 yaşındaki Ferhat K. ve 18 yaşındaki Berat Batuhan K.’nın onu Aksaray merkeze bağlı Borucu Köyü’nde terk edilen bir evde tuttuğunu saptadı.

Eve operasyon düzenleyen jandarmalara ateş açan şüphelilerden Ferhan K. çıkan çatışmada ayağından yaralandı. Eve giren jandarmalar rehin tutulan Egemen Samet Dinç’i kurtardı, yaralı Ferhan K ve diğer şüpheli Berat Batuhan K.’yı gözaltına aldı.

Çocuklarının kurtarıldığını öğrenen Gülfidan ve Galip Dinç çifti sevinç gözyaşları dökerken, silahlı kişileri elinde 36 saat rehin tuttuğu Egemen Samet Dinç, sağlık kontrolü için Ortaköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ hastaneye gelerek Egemen Samet Dinç’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Doktorlar, iki gün rehin tutulan çocuğun önemli sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Şüphelilerin jandarmada sorgusu devam ediyor. (DHA)