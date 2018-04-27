T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akaryakıt istasyonundaki cinayetin şüphelisi adliyede

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cüneyt Enez'i (45) akaryakıt istasyonunda silahla 9 yerinden vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Samet G

27 Nisan 2018 20:08

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, Cüneyt Enez\'i (45) akaryakıt istasyonunda silahla 9 yerinden vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Samet G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün, Çerkezköy- Kapaklı yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Arkadaşı F.K. ile birlikte aracına yakıt almak için istasyona giren Cüneyt Enez, bu sırada kendilerine yanaşan otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden otomobille kaçan emlakçı Samet G. ise Kapaklı Jandarma Komutanlığı\'na gelerek, teslim oldu. Yapılan incelemede Cüneyt Enez\'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. F.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Samet G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Samet G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çerkezköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Samet G., güvenlik gerekçesiyle adliyeye arka kapıdan alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARDEŞ Onur KAYAÇERKEZKÖY Tekirdağ DHATEKİRDAĞCüneyt EnezSametOlayKapaklıArkadaşı FAmbulanslaEnezKapaklı Jandarma KomutanlığıYapılanEmniyet MüdürlüğüEmniyetteAdliyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24