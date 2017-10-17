Akaryakıt istasyonunda uyuşturucu haplar ele geçirildi

VİRANŞEHİR(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, polis ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda 10 bin 683 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda uyuşturucu hap satıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, çuvallar içerisine gizlenne 10 bin 683 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan polis, akaryakıt istasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.



FOTOĞRAFLI