-AKARYAKIT İSTASYONUNA SİLAHLI SALDIRI İZMİR (A.A) - 28.04.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesi Salhane semtindeki bir akaryakıt istasyonuna araçla gelen iki kişinin açtığı ateş sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Anadolu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna bir araçla gelen iki kişi, etrafa silahla ateş açtı. Saldırıda benzin istasyonu sahibinin koruması olduğu öğrenilen emekli polis Sefa Erol (49) olay yerinde öldü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki çalışan da yaralandı. Yaralıların Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Central Hospital'a kaldırıldıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.