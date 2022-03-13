Akaryakıt fiyatlarıyla birlikte otobüs bileti fiyatları da zamlandı, uçak biletini solladı!

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından şehirlerarası otobüs bilet fiyatları da yükseldi. Bazı iller arası yolculukta otobüs fiyatları, uçak fiyatlarını dahi geride bıraktı.

15 Mart tarihinde İstanbul’dan Sivas’a seyahat etmek isteyen bir yolcu, uçak ile gitmeyi tercih ederse 439 lira bilet parası ödüyor. Aynı güzergâhı otobüs ile giderse, fiyat 450 lira oluyor. Aynı kişi İstanbul-Sivas arasındaki 880 kilometrelik mesafeyi şahsi otomobili ile kat etmek isterse, 100 kilometrede ortalama 8 litre mazot yakan bir araba ile, 1.540 liraya seyahat edebiliyor. Otomobilde beş kişinin olduğu düşünüldüğünde kişi başı seyahat 308 liraya geliyor.

Otobüs bilet fiyatları sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.