-AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - Tüketiciler Birliği, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto ederek, zamların geri çekilmesini taleplerini içeren faksları Başbakanlığa gönderdi Sirkeci Postanesi önünde toplanan Tüketiciler Birliği üyeleri, akaryakıta yapılan 8 kuruşluk zamma tepkilerini dile getirdiler. Grup adına açıklama yapan Birliğin Genel Başkanı Nazım Kaya, Türkiye'nin dünyadaki en pahalı yakıtını tüketen ve en yüksek vergiyi ödeyen ülke olduğunu ifade ederek, ''Akaryakıta yapılan 8 kuruşluk zam ile artık benzinin litre fiyatı 4 lirayı geçmiş bulunmaktadır'' dedi. Akaryakıttan alınan vergileri dikkati çeken Nazım Kaya, ''4 liralık benzinin 1,5 lirasını rafineri, dağıtıcı, bayi, nakliyeci ve işçiler paylaşırken, devlet hiçbir şey yapmadan 2,5 lirayı vergi olarak almaktadır. Asıl fiyatı yükselten alınan bu vergilerdir. Tüketicilerden alınan dolaylı vergilerin, toplam vergiler içindeki payı yüzde 70'i bulmuştur. AK Parti programında yazan, 'Dar gelirliden vergi alınmayacak' maddeleri beyhude çıkmıştır'' şeklinde konuştu. Anayasa'nın 172. maddesinde yazan ''Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimleri teşvik eder'' yasasını hatırlatan Kaya, şunları söyledi: ''Siyasi iktidar, Anayasa'da yazan hükümleri göz ardı etmekte ve akaryakıt üzerinden alınan vergiler nedeniyle Anayasa'ya muhalefet ederek, suç işlemektedir. Tüketici, uygulanan keyfi zam politikası ve yüksek vergiler nedeniyle kriz geçirmekte ve Avrupa ülkelerinden daha yüksek bedelle akaryakıt almaktadır.'' Grup, daha sonra postaneden Başbakanlığa, ÖTV'de indirime gidilmesi taleplerini içeren faksları çektiler.