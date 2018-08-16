Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı

Akaryakıt fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Buna göre benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 oranında arttı.

NTV’nin haberine göre belirlenen yeni ÖTV oranları Resmi Gazete’de yayımlandı ve akaryakıt pompa fiyatları yeniden belirlendi.

Buna göre motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.

Eşel mobil sistemi devam ediyor

Hükümet, 24 Haziran'daki seçim öncesi akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan sitem nedeniyle o tarihten bu yana ÖTV’de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi.

Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.