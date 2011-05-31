-AKARYAKIT DOLU 6 VAGON DEVRİLDİ KIRIKKALE (A.A) - 31.05.2011 - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması sonucu 6 vagonu devrildi. Devrilen vagonlardan araziye sızan kırsal motorini tahliye etmek için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi yakınında, Batman'dan TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'ne karasal motorin götüren trenin 6 vagonu raydan çıkarak devrildi. Devrilen vagonların 3'ünden motorin sızmaya başladı. Sızan motorin, bir sebze bahçesi ve seraya zarar verirken, olaya müdahale eden emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Rafineri bakım ekipleri dozerler, kepçeler ve vidanjörlerle akan motorini açtıkları derin çukurlarda biriktirip çekmeye başladı. Vagonlardan araziye akan işlenmiş motorinin bitmesine kadar bekleneceği ve daha sonra vagonların vinçlerle kaldırılacağı bildirildi. Doğanay Mahallesi'nde, tankerlere yakın yerlerde bulunan evler, elektriklerin kesilmesinin ardından tahliye edildi. İlçe yolu da trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, Bahşılı Kaymakamı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal alınan önlemleri yerinde izledi. Kırıkkale Belediyesi, MKEK, Bahşılı Belediyesi ve TÜPRAŞ itfaiye ekipleri, 112 Acil ekipleri, Kırıkkale Valiliği Sivil Savunma ekipleri de çalışmalar sırasında hazır bulundu. Kazayla ilgili A.A muhabirine bilgi veren Vali Güner, ''Devletin bütün birimleri burada. Her türlü tedbir alındı. Sabaha kadar çalışılıp vagonlar kaldırılacak. Motorin, Kızılırmak nehrine akmadan durduruldu. Bütün birimlerimiz bu iş için çalışıyor'' dedi. TÜPRAŞ yetkilileri, arazisi ve serası zarar gören vatandaşın zararının tespit edileceğini ve gereğinin yapılacağını bildirdi. Devlet Demir Yolları ekipleri de, Ankara'dan istedikleri vinçlerle vagonları kaldıracaklarını ve en kısa zamanda tren raylarının tekrar bakıma alınarak ulaşıma açılacağını ifade etti.