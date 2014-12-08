Akaryakıt dağıtım şirketleri dağdaki çobana şirket kurmuş

Petrol Bayileri ve Petrol Ürünleri Tüketicileri Derneği (PETBAYDER) Başkanı Fatma Yarar, kaçak akaryakıt için kesilen cezaların uygulanamadığını belirterek, “Dağıtım şirketi dağdaki çobanın üzerine şirket kaydını yapıyor. Kaçakçılık yapanın elinde 10 tane bayilik ruhsatı oluyor. Kaçak veya marker cezası alınca 700-800 bin lira ceza kesileceği için lisansını iptal ederek bir diğeri ile yoluna devam ediyor. Güneydoğu’da bazı ilçeler adres gösterildiği için vergi dairesi de tahsilat yapamıyor. Tabii ki çoban da adresinde bulunamıyor” dedi.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, Yarar bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında, şehirlerarası yollarda Tüpraş çıkışının altında fiyatla akaryakıt satıldığını söyledi. Yeterince denetim yapılmadığını ifade eden Yarar, Maliye Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK ) ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın daha sık kontrol yapması gerektiğini söyledi. Yarar, marker uygulamasına rağmen hileli akaryakıt satıldığını dile getirerek, “Nasıl yapıyorlar bilmiyorum” dedi.

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler

Otobüs ve kamyon gibi kullanıldıkları araçlara mekanik zararlar vermesinin yanı sıra patlama ve yangınlara sebep olan 10 numara yağın terminallerde satılır hale geldiğine dikkat çeken Yarar, yolculuk yapanların da bindikleri otobüsü sorgulaması gerektiğini dile getirdi. 10 numara da yanmaya solvent veya jet yakıtının sebep olduğunu aktaran Yarar, otobüs yangınlarının sebebinin hileli yakıt olduğunu söyledi.

Yarar tüketicilere, “Bildiğiniz yerden yakıt alın, bilindik marka olmasına dikkat edin, tüketim miktarını ölçün ve tek kriteriniz fiyat olmasın” önerilerinde bulundu. Yarar, pompaların ayarı ile oynanabildiğinin altını çizerek tüketicilere depolarını tam doldurarak gittikleri kilometreye göre ölçüm yapmaları tavsiyesinde bulundu.

LPG’de de deodorant

Yarar LPG’lerde de hileli karışımlar kullanıldığını belirterek, “Deodorantlarda kullanılan aerosol gazı var bunlar LPG satışında kullanılıyor. ÖTV farkı olduğu için fiyat ucuza geliyor. Deodorantta kullanılan gaz daha hızlı yandığı için normalde 10 lira yakması gereken bir yerde araç 12 liralık gaz tüketiyor. İmalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı için (LPG) Özel Tüketim Vergisi alınmıyor” dedi.