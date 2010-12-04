-AKARYAKIT ALIRKEN DİKKAT ADANA (A.A) - 04.12.2010 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, sürücüleri, depo dolduktan sonra pompanın otomatik sistemle akışını durdurmasının ardından akaryakıt alımına son vermeleri konusunda uyardı. Kaya, akaryakıt alırken depo sınırının aşılmamasını istedi. Nazım Kaya, birçok akaryakıt istasyonunda görevlilerin tüketici ''depoyu fulle'' dediğinde, sattığı ürünün miktarını ve cirosunu artırmak için depoyu taşırdıklarını öne sürdü. Bu yönde son aylarda birliğe çok sayıda şikayetin gelmeye başladığını belirten Kaya, şöyle konuştu: ''Sürücüler, depo dolup pompanın otomatik sistemle akışını durdurduktan sonra alıma kesinlikle son vermeli. Aksi takdirde görevliler tarafından taşırılan yakıt, kaporta ile depo kapağı arasında bulunan tahliye borusuyla aracın altına akıyor. Böylece sürücünün parasını ödediği yakıt, akıp boşa gidiyor. Pompanın tık sesini duyduktun sonra alınan yakıt tahliye borusu ile dışarı atıldığından tüketici kullanmadığı yakıtın bedelini ödeyerek mağdur ediliyor.'' -DÜNYANIN EN PAHALI YAKITI- Kaya, bu durumun tüketiciye getirdiği ek maliyetin yanı sıra yakıtın depodan taşarak yola akmasıyla trafik kazalarına da davetiye çıkardığını öne sürdü. Türkiye'nin dünyanın en pahalı akaryakıtını kullandığını iddia eden Kaya, ''Bu nedenle tüketicilerden, kullanamayacakları yakıta bedel ödememeleri için akaryakıt istasyonlarındaki görevlilere tam anlamıyla güven duymamaları gerektiğini belirtiyoruz'' diye konuştu. Nazım Kaya, bu şekilde çalışma yapan istasyonların, dağıtıcı firmalara ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) şikayet edilmesi halinde gerekli cezai yaptırımların uygulanabileceğini ifade ederek, ayrıca fazladan alınan yakıtın taşması sonucu trafik kazasına neden olması durumunda istasyon ve dağıtıcı firma hakkında tazminat davası açılabileceğini bildirdi. Kaya, bunlara gerek kalmadan istasyon yetkileri ve dağıtım firmalarının pompadaki görevlilerini uyarmalarını da istedi.